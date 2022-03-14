Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Beşiktaş ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.

11'LER BELLİ OLDU

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mustafa Muhamed

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven

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Erteleme gerginliği

İki takımın rekabetinde zaman zaman yaşanan çeşitli gerginliklere son olarak 'erteleme' gerginliği eklendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rövanş için avantaj elde eden Galatasaray, 17 Mart'ta oynanacak ikinci maç öncesi derbinin ertelenmesini isterken siyah-beyazlı camia bu talebi kabul etmedi.

Galatasaray, İspanya dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e giderek çalışmalarını burada sürdürdü.

Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın.