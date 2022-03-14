Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetti.

Ligde kötü bir sezon geçiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi moral depoladı.

Avrupa Ligi'ndeki savunma performansıyla alkış alan sarı kırmızılılar, Beşiktaş karşısında ilk yarıda ortaya koyduğu hücum futbolu ile alkış aldı.

Galatasaray’a galibiyeti genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun 22 ve 32. dakikalarda ağlara gönderdiği goller getirdi. Torrent’in öğrencileri bu galibiyetle puanını 38’e yükseltti.

Beşiktaş’ın tek golünü ise 85. dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de 9 maç sonra mağlup oldu. Önder Karaveli'nin öğrencileri 45 puanda kaldı.

Ligin 19. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 kaybettikten sonra çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

Erteleme gerginliği

İki takımın rekabetinde zaman zaman yaşanan çeşitli gerginliklere son olarak 'erteleme' gerginliği eklendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak rövanş için avantaj elde eden Galatasaray, 17 Mart'ta oynanacak ikinci maç öncesi derbinin ertelenmesini istemiş, siyah-beyazlı camia bu talebi kabul etmemişti.

Galatasaray, İspanya dönüşü olumsuz hava koşulları nedeniyle İzmir'e giderek çalışmalarını burada sürdürmüştü.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada ceza sahası sağ çaprazından içeri giren Rosier'in sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

8. dakikada Elabdellaoui'nin soldan ortasında Mustafa Muhammed topa arka direkte kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

15. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşundan Ghezzal'ın ortaladığı topu ön direkte Necip Uysal arkaya çevirdi. Kaleye giden topu Kenan Karaman'dan önce Elabdellaoui müdahale ederek kornere çıkardı.

17. dakikada Berkan Kutlu'nun derinlemesine pasıyla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışı sol çaprazında Necip Uysal ve Rosier'den sıyrılarak şutunu çekerken, kaleci Ersin topu son anda kornere çeldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

DERBİDE İLK GOL SESİ - 22. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan topla buluşan Mustafa Muhamed Necip Uysal'dan sıyrılıp topu sol tarafta uygun durumda olan Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem sol çaprazdan yaptığı gelişine vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-0

KEREM AKTÜRKOĞLUN'DAN İKİNCİ GOL - 32. dakikada sağ kanatta yaşanan ikili mücadelede Mustafa Muhamed Umut Meraş'tan kaptığı top sonrası bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortasında ön direkte Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşuyla top ağlara gitti. 2-0

Derbinin ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi. [Fotoğraf: AA] İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI 55. dakikada Rosier'in sağdan ortaladığı topa Larin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı. 65. dakikada soldan içeri kat eden Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Muhammed'in vuruşu Ersin'den döndü. Seken topu yeniden kapan Mustafa Muhammed'in dar açıdan kaleye gönderdiği topu Vida son anda çizgi üzerinden çıkardı. 67. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Vida'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak boşta kaldı. Mustafa Muhammed'in ceza sahası içinde sert şutunda top üstten dışarı gitti. [Fotoğraf: AA] 84. dakikada Ghezzal'ın sağdan ortaladığı topa arka direkte Rıdvan Yılmaz kafayla vururken, top az farkla dışarı çıktı. GOL - 85. dakikada sağ kanattan Rachid Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Rıdvan Yılmaz şut açısı arayıp ceza sahası yayından sağ ayağı ile yaptığı yerden vuruşla top ağlarla buluştu. 2-1 Derbi Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. [Fotoğraf: Reuters] Stat: Nef

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Ok, Candaş Elbil

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui (Dk. 67 Sacha Boey), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 68 Ryan Babel), Feghouli (Dk. 46 Alexandru Cicaldau), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Ömer Bayram), Mustafa Muhammed (Dk. 68 Bafetimbi Gomis).

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba (Dk. 46 Josef de Souza), Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira (Dk. 78 Rıdvan Yılmaz), Kenan Karaman (Dk. 38 Cyle Larin), Güven Yalçın (Dk. 39 Michy Batshuayi).

Goller: Dk. 22 ve 32 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Dk. 85 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 31 Atiba, Dk. 32 Ersin Destanoğlu, Dk. 32 Ghezzal, Dk. 69 Josef de Souza (Beşiktaş), Dk. 48 Alexandru Cicaldau, Dk. 68 Mustafa Muhammed, Dk. 86 Ömer Bayram, Dk. 90+5 Van Aanholt (Galatasaray)