Haftanın son maçlarında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 yenerken, Çaykur Rizespor da konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Ligde sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Aytemiz Alanyaspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın önemli karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi.

Süper Lig'in 6. haftasındaki MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor karşılaşması yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Hes Kablo Kayserispor haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.

Sonuçlar

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Göztepe: 0-0

Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-2

Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 5-1

Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: 2-0

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: 2-3

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 0-2

Puan durumu

Süper Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım G M Y P 1 AYTEMİZ ALANYASPOR 6 5 1 0 15 2 13 16 2 FENERBAHÇE 6 4 2 0 10 5 5 14 3 GALATASARAY 6 3 1 2 8 5 3 10 4 FATİH KARAGÜMRÜK 6 2 2 2 9 7 2 8 5 ÇAYKUR RİZESPOR 6 2 2 2 9 8 1 8 6 KASIMPAŞA 6 2 2 2 4 3 1 8 7 FRAPORT TAV ANTALYASPOR 6 2 2 2 6 8 -2 8 8 YENİ MALATYASPOR 6 2 2 2 6 9 -3 8 9 GÖZTEPE 6 1 4 1 10 7 3 7 10 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 5 2 1 2 7 6 1 7 11 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 2 1 3 7 7 0 7 12 BEŞİKTAŞ 5 2 1 2 8 9 -1 7 13 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 6 1 4 1 8 9 -1 7 14 DEMİR GRUP SİVASSPOR 5 2 1 2 5 6 -1 7 15 ATAKAŞ HATAYSPOR 4 2 1 1 3 6 -3 7 16 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 5 1 3 1 5 3 2 6 17 HES KABLO KAYSERİSPOR 5 2 0 3 4 8 -4 6 18 TRABZONSPOR 6 1 2 3 6 10 -4 5 19 YUKATEL DENİZLİSPOR 6 1 2 3 5 10 -5 5 20 GENÇLERBİRLİĞİ 5 1 1 3 3 6 -3 4 21 MKE ANKARAGÜCÜ 4 0 1 3 4 8 -4 1

7. hafta

Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

30 Ekim Cuma:

20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)

1 Kasım Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)