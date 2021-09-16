Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 5. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:
17 Eylül Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler
18 Eylül Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19 Eylül Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy
TFF 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Eylül Cumartesi:
16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kadir Sağlam
19 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: Onur Özütoprak
19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Şeker
19.00 Altınordu-Denizlispor: Mert Güzenge
20 Eylül Pazartesi:
17.00 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yasin Kol
20.00 Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor: Sarper Barış Saka
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