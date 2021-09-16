Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

17 Eylül Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Vavacars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay-Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar:

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy

TFF 1. Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Eylül Cumartesi:

16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kadir Sağlam

19 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: Onur Özütoprak

19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Şeker

19.00 Altınordu-Denizlispor: Mert Güzenge

20 Eylül Pazartesi:

17.00 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yasin Kol

20.00 Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor: Sarper Barış Saka