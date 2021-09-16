Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan (HİS) yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül Perşembe günü Ankara Anıttepe Spor Kompleksi'nde açılış töreni yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da törene katılması bekleniyor.

Her yaştan vatandaş katılabilecek

''Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri'' konu başlığıyla, Avrupa Birliği ülkeleri ile birlikte tüm dünyada geleneksel olarak #BeActive temasıyla düzenlenecek etkinliklerle, eş zamanlı olarak 81 ilde de hafta boyunca branşlarının tanıtılması, obeziteyle mücadele, spor ve sağlık turizminin desteklenmesi hedeflenecek.

25 Eylül Cumartesi günü ise İzmir Gündoğdu Meydanı'nda ''Harekete Geç Gecesi-Beactive Night'' etkinliği düzenlenecek.

''his.gov.tr'' web sitesi üzerinden takip edilebilecek etkinliklere her yaştan vatandaş katılabilecek.