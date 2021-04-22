- Ligde yarın bir karşılaşma oynanacak

İSTANBUL (AA) -

Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarının programı şöyle:

23 Nisan Cuma:

20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)

25 Nisan Pazar:

13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)