Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
Süper Lig'de 37. hafta heyecanı 23 Nisan Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
- Ligde yarın bir karşılaşma oynanacak
İSTANBUL (AA) -
Ligde haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Çaykur Rizespor, Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 37. hafta maçlarının programı şöyle:
23 Nisan Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)
24 Nisan Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Medical Park)
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
20.30 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
20.30 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor (Vodafone Park)
25 Nisan Pazar:
13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kalyon)
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)