Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Bugün:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
Yarın:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
16.00 Trabzonspor-Gaziantep: Zorbay Küçük
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Halis Özkahya
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor: Turgut Doman
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Erkan Özdamar
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
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