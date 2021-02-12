Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Şubat Pazar:

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

14 Şubat Pazar:

13.00 İnegölspor-Manisa FK (İnegöl İlçe)

13.00 Afjet Afyonspor-Çorum FK (Zafer)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzonspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor (Diyarbakır)

13.00 Sancaktepe FK-Hacettepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.00 Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Niğde Anadolu FK-Sarıyer (Niğde 5 Şubat)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

14 Şubat Pazar:

13.00 Turgutluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Vanspor FK-Pazarspor (Van Atatürk)

13.00 Kırklarelispor-Sakaryaspor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Tarsus İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor (Tarsus İlçe)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırşehir Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 GMG Kastamonuspor-Mamak FK (Gazi)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Pendikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Serik Belediyespor-Sivas Belediyespor (Serik İsmail Oğan)