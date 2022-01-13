Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;
14 Ocak Cuma:
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe - Cüneyt Çakır
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK - Arda Kardeşler
15 Ocak Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor - Sarper Barış Saka
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor - Ümit Öztürk
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor - Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe - Atilla Karaoğlan
16 Ocak Pazar:
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor - Volkan Bayarslan
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa - Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray - Erkan Özdamar
*Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor mücadelesi, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
Etiketler: Süper Lig
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