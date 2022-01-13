2021'e damga vuran 5 defans futbolcusu:

Leonardo Bonucci (Juventus, İtalya)

34 yaşındaki İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, geçen sezon tüm kulvarlarda 35 maçta oynarken, bu sezon ise tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi.

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon savunma oyuncusu Bonucci'nin de oynadığı 6 maçın 4'ünü, geçen sezon ise 6 maçın 3'ünü gol yemeden tamamladı.

Geçen sezon İtalya Serie A'da Juventus, Bonucci'nin forma giydiği 26 maçın 5'inde, bu sezon da 15 maçın 4'ünde kalesini gole kapattı.

Bonucci, İtalya'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'ye penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanmasında rol oynadı. İtalyan stoper, ülkesi adına final maçının ikinci yarısında gol atarak Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinin en yaşlı golcüsü unvanını da aldı.

Tecrübeli oyuncu, EURO 2020 en iyi 11'ine de seçildi.

Bonucci, geçen sezon tüm kulvarlarda 35 maçta 2 gole imza attı. Defans oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 21 maçta 3 gol kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Ruben Dias (Manchester City, Portekiz)

24 yaşındaki Portekizli futbolcu Ruben Dias, tüm kulvarlarda geçen sezon 53 maçta oynarken, bu sezon ise şimdiye kadar 27 maçta forma giydi.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Manchester City, savunma oyuncusu Dias'ın forma giydiği 32 maçın 15'ini gol yemeden bitirdi. İngiliz ekibi, bu sezon ise şimdiye kadar Dias'ın forma giydiği 20 lig maçının 11'inde kalesini gole kapattı.

Dias, kulüpteki ilk sezonunda Manchester City'nin İngiltere Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonluğuna katkı verip, takımının ilk UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında etkisi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdikleri 2020-2021 sezonunda Dias'ın oynadığı 11 maçın 6'sını Manchester City gol yemeden tamamladı.

Portekizli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2020/21 sezonunun en iyi defans oyuncusu seçildi.

Dias, geçen sezon tüm kulvarlarda 53 maçta 2 gole imza attı. Defans oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 27 maçta 2 gol kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid, Avusturya)

29 yaşındaki Avusturyalı futbolcu David Alaba, geçen sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda 45 maçta oynarken, bu sezon ise Real Madrid'e transfer olduktan sonra tüm kulvarlarda 26 müsabakada forma giydi.

Geçen sezon Almanya Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen Alaba, 32 maçın 8'inde takımının kalesini gole kapatmasına yardımcı oldu.

Bu sezon şimdiye kadar İspanya La Liga'da Alaba'nın forma giydiği 19 maçın 7'sinde Real Madrid, kalesini gole kapattı.

Alaba, Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna çıkan Avusturya Milli Takımı'yla 4 maçta oynadı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon David Alaba'nın oynadığı 6 maçın 4'ünü gol yemeden tamamladı.

Alaba, geçen sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda 45 maçta 2 gole imza attı. Defans oyuncusu, bu sezon Real Madrid'e transfer olduktan sonra ise tüm kulvarlarda 26 maçta 2 gol kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Trent Alexander-Arnold (Liverpool, İngiltere)

23 yaşındaki İngiliz futbolcu Trent Alexander-Arnold, geçen sezon tüm kulvarlarda 45 maçta oynarken bu sezon ise şimdiye kadar tüm kulvarlarda 21 maçta forma giydi.

İngiliz futbolcu, bu sezon Premier Lig'de en fazla (9) asist yapan oyuncu konumunda.

Liverpool, İngiltere Premier Lig'de Alexander-Arnold'ın forma giydiği müsabakalarda geçen sezon 36 maçın 10'unu, bu sezon ise 18 karşılaşmanın 8'ini gol yemeden bitirdi.

İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise geçen sezon Alexander-Arnold'ın oynadığı 8 maçın 6'sını, bu sezon da şimdiye kadar oynadığı 3 maçın 1'ini gol yemeden geçti.

Alexander-Arnold, geçen sezon tüm kulvarlarda 45 maçta 2 gole imza attı. Defans oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 21 maçta 2 gol kaydetti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Harry Maguire (Manchester United, İngiltere)

28 yaşındaki İngiliz futbolcu Harry Maguire, geçen sezon tüm kulvarlarda 52 maçta oynarken, bu sezon ise şimdiye kadar tüm kulvarlarda 20 kez boy gösterdi.

Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de Manchester United, savunma oyuncusu Maguire'ın forma giydiği 34 maçın 13'ünü gol yemeden tamamladı. Bu sezon şimdiye kadar ise Maguire'ın Premier Lig'de forma giydiği 16 maçın 4'ünde Manchester United kalesini gole kapattı.

Kaptanlık görevini de üstlenen defans oyuncusu, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselme başarısı gösteren Manchester United'la çıktığı 6 maçın 3'ünü gol yemeden bitirmelerine yardımcı oldu. Manchester United, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Maguire'in oynadığı 4 maçın 1'ini gol yemeden bitirdi.

Maguire, İngiltere'nin final oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da milli takımda yer almıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İngiltere, EURO 2020'de savunma oyuncusu Maguire'ın da forma giydiği ilk 5 maçta kalesini gole kapatmış ve yarı finale kadar gol yemeden gelmişti. Başarılı savunmacı, EURO 2020'nin en iyi 11'ine de seçilmişti.

İngiliz futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 45 maçta 2 gole imza attı. Defans oyuncusu, bu sezon ise tüm kulvarlarda 20 maçta 1 gol kaydetti.