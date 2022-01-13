Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 11:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep FK'da 9 koronavirüs vakası
Gaziantep FK'da 7 futbolcu, bir antrenör ve bir kulüp personelinin koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamaua göre kulüpteki vaka sayısı 11'e yükseldi.
"Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan COVID-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3’ünün test sonucu negatife dönmüştür. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11’e yükselmiştir."
Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme; pic.twitter.com/sry015W4uM— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 13, 2022
Etiketler: Gaziantep FK Koronavirüs
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