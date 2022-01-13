Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamaua göre kulüpteki vaka sayısı 11'e yükseldi.

"Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan COVID-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Geçtiğimiz hafta yapılan COVID-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3’ünün test sonucu negatife dönmüştür. Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11’e yükselmiştir."