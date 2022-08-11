Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi yarın Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de konuk edecek.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)