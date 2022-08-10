Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 23:54Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT SPOR
Real Madrid UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Real Madrid, Eintracht Frankfurt'u 2-0 yenerek UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. İspanya temsilcisi Real Madrid, dev kupayı 5. kez kazandı.
Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid, Alaba'nın 37. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İspanyol devi, 65. dakikada Fransız yıldızı Karim Benzema ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Müsabakadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak İspanyol devi, UEFA Süper Kupa'yı 5. kez müzesine götürdü.
Böylece Real Madrid, Milan ve Barcelona ile Süper Kupa sayısını eşitledi.
Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi ilk kez uygulandı
Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulandı.
Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışıyor.
Etiketler: Real Madrid
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