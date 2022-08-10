Deneyimli teknik adam, Çekya'nın Brno kentinde, takımının konakladığı otelde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Avrupa Ligi elemesindeki ikinci maça çıkacaklarını ve ilk müsabakada evlerinde iyi sonuç elde ettiklerini belirten Jesus, "Bu avantajı koruyup bir sonraki elemelere geçmek istiyoruz. Ligdeki son maçımızın üzerinden az saatler geçti. Maçtan sonra oyuncularımızdan hangilerinin az toparlandığını, hangilerinin daha çok toparlanabildiğini belirledikten sonra kadromuzla yarınki maç için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Bu maçta rotasyon yapmamız normal"

Süper Lig’i ve maç sıklığını düşünerek bu maçta geniş çaplı rotasyon yapıp yapmayacağı sorulan Jesus, “Evet yoğun bir takvimdeyiz. Pazartesi ligi oynadık. Fizyolojik olarak oyuncuların toplanması için 72 saat gerekiyor. Yarınki maçta rotasyon yapmamız normal. Daha taze kan oyuncuları sahaya sürebileceğiz, elimizde çok fazla opsiyon var." diye konuştu.

"Zaman geçtikçe istediğimiz seviyeye ulaşacağız"

Arda Güler ile ilgili beklentisi ve tasarrufu olup olmadığı da sorulan Jesus, "Arda Güler konusunda her zaman takım için en iyisi olduğunu düşündüğüm kararı vereceğim." ifadesini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, futbolda kesinlik olmadığı için form için de kesin süre belirlenemeyeceğini ve futbolun bir bilim olmadığını kaydederek, "Zaman geçtikçe istediğimiz seviyeye ulaşacağız taktik, teknik ve fiziksel olarak. Avrupa maçlarını oynamak oyuncuları gelişimi için önemli. Ne kadar maç oynarsak istediğimiz seviyeye o kadar çok yaklaşırız. Hiçbir zaman net süre veremezsiniz çünkü futbol kolektif bir oyun." açıklamasında bulundu.

Jorge Jesus, takımla geçirdiği 60 günlük sürede beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığına yönelik soruya karşılık da "Şu anda geçirdiğimiz hazırlık dönemiyle ilgili konuşmak önemli değil. Yarın Avrupa maçımız var ama 8 haftalık, 60 günlük dönem iyi geçti diyebilirim. Yavaş yavaş takımım ne istediğimi anlamaya çalışıyor. Oyuncular farklı zamanlarda geldi ve gelişme gösteriyorlar. Maçlar oynadıkça daha iyi bir noktaya geleceğiz." şeklinde görüş belirtti.