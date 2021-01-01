Futbolda Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig karşılaşmaları

Yarın:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)

3 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Ocak Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

TFF 1. Lig maçları

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Ocak Pazartesi:

16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)