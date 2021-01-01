Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın başlayacak
Süper Lig'in 16. hafta, PTT 1 Lig'de ise 17. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Futbolda Süper Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig karşılaşmaları
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Türk Telekom)
3 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
16.00 Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Vodafone Park)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
TFF 1. Lig maçları
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ocak Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)
16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
4 Ocak Pazartesi:
16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
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