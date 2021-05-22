TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Yılport Samsunspor, Altınordu'yu konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Altınordu'nun gollerini 32. dakikada Metehan Mimaroğlu ile 90+6. dakikada Enis Destan ağlarla buluşturdu.

Yılport Samsunspor'un gollerini ise 55. dakikada penaltıdan Nadir Çiftçi ve 81. dakikada Yasin Öztekin kaydetti.

Böylece ilk maçı 1-0 kazanan konuk ekip adını finale yazdıran ikinci takım oldu.

Süper Lig'e çıkmak için Altınordu, playoff final mücadelesinde bir diğer İzmir ekibi olan Altay ile karşılaşacak.

TFF 1. Lig play-off finali ise 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Hambroun şutunda top direkten döndü.

31. dakikada Altırordulu Ufuk’un pasında topla buluşan Metehan’ın şutu ağlarla buluştu. 0-1.

52 dakikada Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun VAR’dan kontrol ettiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Nadir’in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 1-1.

80. dakikada Yasin Öztekin’in ceza sahası dışından şutunda top ağlarla buluştu. 2-1.

90+6. dakikada kaleci Nurullah’ın önde olduğu anda Altınordulu Enis’in orta sahanın gerisinden şutunda top ağlarla buluştu. 2-2.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs.

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Abdullah Bora Özkara.

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen (Dk. 90+1 Yalçın Kılınç), Veli Çetin (Dk. 46 Coureur), Boli, Mucahit Albayrak, Savicevic, Djedje (Dk. 79 Erhan Kartal), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 79 Guido Koçer), Nadir Çiftçi

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Kaya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Şeref Özcan), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Dk. 70 Enis Destan), Furkan Çil (Dk. 90+2 Yusuf Can Esendemir), Recep Aydın

Goller: Dk. 32 Metehan Mimaroğlu, Dk. 90+6 Enis Destan (Altınordu), Dk. 55 Nadir Çiftçi (penaltıdan), Dk. 81 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün, Dk. 72 Rahmi Salih Kaya, Dk. 73 Enis Destan (Altınordu), Dk. 59 Savicevic, Dk. 64 Djedje (Yılport Samsunspor)