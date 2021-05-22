Yarı finalin ilk maçında İzmir'de karşı karşıya gelen Altay ile İstanbulspor, bu sefer Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda kozlarını paylaştı.

TRT SPOR'dan naklen yayınlanan mücadelenin 85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Deniz Kadah topu ağlarla buluşturdu ve Altay'ı finale taşıdı.

Mustafa Denizli'nin öğrencileri ilk maçı da 3-2 kazanmıştı. Altay bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

Yarı finalin diğer maçında ise Yılport Samsunspor ile Altınordu mücadele edecek. İzmir'de oynanan ilk maçı Altınordu 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

Öte yandan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, eski TFF Başkanı Haluk Ulusoy ile Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı tribünden takip etti.

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak.

TFF 1. Lig play-off finali ise 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu.

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam.

İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Patrick Etoga Atchom, Ali Yaşar, Onur Ergün, Uygar Mert Zeybek (Dk. 63 Eduard Rroca), Levent Ayçiçek (Dk. 75 Mirkan Aydın), Melih Kabasakal (Dk. 88 Koray Kılınç), İbrahim Yılmaz, Valon Ethemi (Dk. 62 Ali Dere), Kristal Abazaj.

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 73 Cebrail Karayel), Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 88 Çağlar Birinci), Murat Akça, İbrahim Öztürk, Adrien Regattin, Andre Poko, Jasmin Scuk (Dk. 90 Zeki Yıldırım), Erhan Çelenk (Dk. 73 Ziya Alkurt), Leandro Kappel, Marco Paixao (Dk. 76 Deniz Kadah).

Sarı kartlar: Dk. 12 Jasmin Scuk, Dk. 90+5 Cihan Topaloğlu (Altay), Dk. 87 Onur Ergün, Dk. 90+5 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Gol: Dk. 85 Deniz Kadah (Altay)

Mustafa Denizli: Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk

[Fotoğraf: AA]

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, çok büyük camialarda görev yaptığını anımsattı.

"Geriye dönüp baktığım zaman şu an görev yaptığım camia benim hayatımın dörtte birinden fazlasını geçirdiğim bir camia. Teknik adam olarak çok büyük camialarda görev yaptım. Milli takımda da görev yaptım. Bunlar benim için övünç sayfalarıdır. Altay'ın üzerimdeki etkisi çok başka bir şey. Altay bana transfer teklifi ile gelemez. Bana transfer çağrısı yapamaz. Ancak beni görev emri olarak davet eder. Bu bir görev emriydi. Çok acil işlerimi dahil her şeyi yüz üstü bıraktım. Allah'tan tek dileğim bu camianın hak ettiği yere gelmesi."

Mustafa Denizli, "Finalde kimle karşılaşmak istersiniz?" sorusuna yanıtı verdi.

"Samsunspor averajla çıkamadı. Altınordu çok köklü camialardan biri. Yıllar önce beraber mücadele ettiğimiz takımlardan biriydi. Finale hazırlanacağız. Bu iki takımdan hangisi çıkarsa fark etmez. Çıkıp finalde mücadelemizi yapacağız. Benim adıma Altay'ın Süper Lig'e geri dönmesi yaşanabilecek en büyük mutluluk."

Saffet Akbaş: İstedik ama olmadı

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Altay'ın iyi oynayarak kazandığını söyledi. Akbaş, maçtan önce kazanmayı beklediklerini aktardı.

"En azından yukarıya çıkmak için son bir maçı oynamak istiyorduk. O zaman başarmış olacaktık. Ama başaramadık. Altay'ı tebrik ederim. Daha iyi oynadılar. Gol yemediler. Pozisyonumuz da yok denecek kadar azdı. Mağlup olunca konuşmak zor. Üzgünüz. İstedik ama olmadı."