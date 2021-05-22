Ligde normal sezonu 5. sırada tamamlayan ve play-off yarı final ilk maçında İstanbulspor'u 3-2 yenen Altay, bu müsabakanın rövanşında rakibini İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla adını play-off finaline yazdıran İzmir temsilcisi, 6. defa yer aldığı play-off'ta 3. kez finale yükseldi.

Play-off mücadeleleri

Daha önceki final mücadelelerinde 2005-2006'da Sakaryaspor'a ve 2006-2007'de Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e çıkamayan Altay, 26 Mayıs Çarşamba günkü finalde Süper Lig vizesi arayacak. Siyah-beyazlı ekibin rakibi bugün oynanacak Yılport Samsunspor-Altınordu maçının ardından belli olacak.

Büyük Altay Büyük Mustafa’sı ile geliyor #BüyükAltayGeliyor pic.twitter.com/x4ITgZg0hP — Altay Spor Kulübü #İlkGündenBeri (@AltaySporKulubu) May 22, 2021

Altay, 8 ekibin yer aldığı 2000-2001'de play-off çeyrek finalinde Konyaspor'u penaltı atışları sonucunda eledikten sonra yarı finalde Sakaryaspor'a yenilmişti.

[Fotoğraf: İHA]

2008-2009'da yarı finalde Kasımpaşa'yı geçemeyen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon tek devreli lig usulüyle oynanan play-off'ta Konyaspor'un ardından 2. sırada yer almıştı.

2002-2003'ten beri Süper Lig'den uzak

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra üst üste 8 sezon TFF 1. Lig'de yer alan Altay, daha sonra TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 2016-2017 sezonu bitiminde 2. Lig'e, 2017-2018 sezonu sonunda da 1. Lig'e yükselen Altay, play-off finalinde tekrar Süper Lig'e dönmek için mücadele edecek.