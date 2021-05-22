Portekiz'de düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası sona erdi. Millilerimiz turnuvada 3'ü gümüş, 3'ü bronz toplam 6 madalya kazandı.

Turnuvanın son gününde milli sporcularımız Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, Kadınlar 100 metre S5 serbest stilde yarıştı.

Milli sporcularımızdan iki madalya daha!



Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan Sümeyye Boyacı, 100 metre serbest S5 kategorisinde gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya kazandı. pic.twitter.com/WynXmBYwFI — TRT Spor (@trtspor) May 22, 2021

1 dakika 34 saniyelik sonuçla Boyacı ikinci oldu ve ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

Sevilay Öztürk de yarışı Sümeyye Boyacı'nın ardından 3'üncü olarak bitirdi ve kürsüdeki yerini aldı.

Erkekler 100 metre S5 serbest stilde ise ülkemizi Koral Berkin Kutlu temsil etti. 15 yaşındaki sporcumuz şampiyonayı Avrupa 8'incisi olarak tamamladı.