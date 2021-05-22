TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altay, İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0'lık galibiyetlerle eleyerek adını finale yazdırmıştı.

Altay'ın ardından Altınordu'da finale yükselen ikinci takım oldu.

Altınordu, ilk maçta sahasında 1-0 mağlup ettiği Samsunspor'la rövanş maçında 2-2 berabere kalarak finale yükselen taraf oldu.

Bu sonuçlarla iki İzmir takımı finalde eşleşmiş oldu.

TFF 1. Lig play-off finali ise 26 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Altay 18 yıl, Altınordu 51 yıldır Süper Lig hasreti çekiyor

Son olarak 2002-2003 sezonunda Süper Lig'de yer alan Altay, bu sezondan sonra 18 yıl boyunca Süper Lig'e uzak kalmıştı. Siyah-beyazlılar bu süreç içerisinde bir dönem 3. Lig'e kadar düşmüştü.

Altınordu ise 1969-1970 sezonunda Süper Lig'de oynamıştı. Kırmızı-lacivertliler final mücadelesinde galip gelmesi halinde 51 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmiş olacak.