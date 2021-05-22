Karatepe Stadı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleştirilen güreşlerin ilk günü, çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

[Fotoğraf: AA]

Müsabakalar öncesi güreşçilere Covid-19 PCR testi uygulandı.

70'i başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 300 güreşçinin katıldığı organizasyonun ilk gün mücadeleleri yaklaşık 12 saat sürdü.

[Fotoğraf: AA]

İlk gün iki tur güreş yapan başpehlivanlardan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Fatih Atlı, Cengizhan Şimşek, Şaban Yılmaz, Turan Balaban rakiplerini yendi.

Stat ışıkları altında tamamlanan müsabakalar sırasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Güreşirken sakatlanan bazı pehlivanlara ise hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahalede bulundu, bazı sporcular ambulansla hastaneye götürüldü.​​​​​​​

Kumluca Yağlı Güreşleri 23 Mayıs Pazar günü final mücadeleleriyle sona erecek.

[Fotoğraf: AA]