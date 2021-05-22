Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ampute Şampiyonlar Ligi'nde ikinci gün maçları tamamlandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde, oynadığı 4 maçı da kazanan Şahinbey Belediyespor, 23 Mayıs Pazar günü finalde Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek.
Akkent Spor Kompleksi'nde yapılan turnuvanın ikinci gününde Şahinbey Belediyespor, Karabağ'ı 5-0, AFC Tiflis'i ise 9-0 yendi.
Ligin ikinci gün maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle:
Legia Varşova: 4 - AFC Tiflis: 0
Vicenza Calcio: 4 - Karabağ: 0
Legia Varşova: 1 - Vicenza Calcio: 1
Ligde üçüncü gün program
Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde Şahinbey Belediyespor, 23 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşacak.
Organizasyonun üçüncülük mücadelesinde ise Azerbaycan ekibi Karabağ ile İtalya temsilcisi Vicenza Calcio, saat 15.00'te karşı karşıya gelecek.
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