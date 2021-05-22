Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okçuluk Dünya Kupası'nda milli takım altın madalya kazandı
İsviçre'de düzenlenen 2021 Okçuluk Dünya Kupası'nda Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, altın madalya kazandı.
Lozan'da gerçekleştirilen organizasyonda Furkan Oruç, Evren Çağıran ve Yakup Yıldız'dan oluşan milli takım, finalde Hollanda ile karşılaştı.
Müsabakayı 232-231 kazanan ay-yıldızlı ekip, altın madalya elde etti.
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