Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

"Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda şu ana kadar 5’i altın, 2’si gümüş, 1’i bronz olmak üzere 8 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."