Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Kasapoğlu'ndan milli karatecilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli karateciler için tebrik mesajı yayınladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
"Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda şu ana kadar 5’i altın, 2’si gümüş, 1’i bronz olmak üzere 8 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı Bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şampiyonada mücadele edecek olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."
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