Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, futbolda antrenörlerin görev süreleriyle ilgili yaptığı çalışmayı kamuoyuyla paylaştı. Avrupa'da teknik direktörlerin görev süresinin en az olduğu ülke Türkiye.

Avrupa'nın önde gelen 10 liginde en çok teknik adam değişikliği Spor Toto Süper Lig'de yaşanıyor. Türkiye'de bir çalıştırıcı ortalama 217 gün takımın başında kalıyor.

İngiltere ise teknik adamların en uzun süre görevde kaldığı ülke. Premier Lig'de çalıştırıcılar, ortalama 772 gün takımların başında sahaya çıkıyor.

Bu da İngiltere'deki teknik adamlar, Türkiye'deki meslektaşlarının 3 katı daha fazla görevlerini sürdürüyorlar anlamına geliyor.

Bu alanda İngiltere'yi Almanya ve İspanya takip ediyor. Teknik adamların ortalama görev süresi Bundesliga'da 628, La Liga'da ise 617 gün olarak tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor dışındaki 14 kulüp teknik direktör değişikliğine gitti.