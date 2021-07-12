Antalya'da düzenlenen organizasyonunun final maçı, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak yapılacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Normal sezonu namağlup lider bitiren Galatasaray, çeyrek finalde Beşiktaş'ı uzatmalar sonunda 4-2, yarı finalde ise Kasımpaşa'yı yine uzatmalarda 1-0 yenerek final vizesi aldı.

Normal sezon ikincisi Trabzonspor ise çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Şampiyonun belli olacağı maçta normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa seri penaltı vuruşlarına geçilecek. Müsabakalarda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanacak.