Spor
AA
21.11.2025 15:15
Süper Kupa yarı finalleri Gaziantep ve Adana'da oynanacak
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 5 Ocak'ta Gaziantep'te, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.
[Fotograf: İHA]
Süper Kupa'da, yarı final maçlarının oynanacağı stadyumlar kura ile belirlendi. Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi, Galatasaray - Trabzonspor - Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.
Fenerbahçe - Samsunspor ise 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.