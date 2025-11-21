Açık 18.4ºC Ankara
Spor
AA 21.11.2025 15:15

Süper Kupa yarı finalleri Gaziantep ve Adana'da oynanacak

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi 5 Ocak'ta Gaziantep'te, Fenerbahçe-Samsunspor karşılaşması ise 6 Ocak'ta Adana'da oynanacak.

Süper Kupa yarı finalleri Gaziantep ve Adana'da oynanacak
[Fotograf: İHA]

Süper Kupa'da, yarı final maçlarının oynanacağı stadyumlar kura ile belirlendi. Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi, Galatasaray - Trabzonspor - Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

Fenerbahçe - Samsunspor ise 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa Gaziantep Adana Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor Samsunspor
