Spor
TRT SPOR 19.11.2025 00:46

A Milli Futbol Takımımız, İspanya'dan puanla döndü

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Grubu lider tamamlayan İspanya doğrudan Dünya Kupası'na gidecek. A Milli Futbol Takımımız ise play-off'larda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımımız, İspanya'dan puanla döndü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında İspanya'ya konuk oldu.

4 gole sahne olan karşılaşma 2-2 sona erdi. A Milli Futbol Takımımızın golleri 42. dakikada Deniz Gül ve 54. dakikada Salih Özcan'dan geldi. İspanya'nın gollerini ise 4. dakikada Dani Olmo ve 62. dakikada Oyarzabal kaydetti.

A Milli Futbol Takımımız, İspanya'dan puanla döndü

Bulgaristan galibiyeti sonrası play-off'u garantileyen A Milli Futbol Takımımız grup maçlarını 13 puanla tamamladı. İlk kez puan kaybeden İspanya 16 puanla doğrudan Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı.

Grubun diğer maçında Bulgaristan, Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı İspanya TFF
