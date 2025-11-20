Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
Spor
TRT Haber 20.11.2025 15:42

Bizim çocukların Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde rakibi Romanya oldu. Millilerin finale çıkmaları halinde ise rakibi Slovakya-Kosova maçının galibi olacak.

Bizim çocukların Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu

⁠FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Zürih şehrindeki kura çekiminde A Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu.

Milliler finale çıkması halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle eşleşecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak. 

Milliler tek maç eleme usulüne göre 26 Mart'ta Romanya ile Türkiye'de karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı Milli Sporcular Dünya Kupası
