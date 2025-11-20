Bizim çocukların Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off etabının kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Zürih şehrindeki kura çekiminde A Milli Takım'ın rakibi Romanya oldu.
Milliler finale çıkması halinde ise Slovakya-Kosova maçının galibiyle eşleşecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabında, yarı final ve final maçlarını kazanan 4 takım, 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.
Play-off etabında, yarı finaller 26 Mart, finaller ise 31 Mart'ta oynanacak.
Milliler tek maç eleme usulüne göre 26 Mart'ta Romanya ile Türkiye'de karşılaşacak.