Sultanlar Ligi'nde Vakıfbank Galatasaray Daikin'e set vermedi

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbide VakıfBank, deplasmanda Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi.
Galatasaray Daikin: Emine Arıcı, Tashiro, İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Cuttino, Egglaston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Selen Ursavaş, Sude Hacımustafaoğlu)
VakıfBank: Van Aalen, Gabi, Bahar Akbay, Caratasu, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Thompson, Cansu Özbay)
Setler: 16-25, 20-25, 22-25
Süre: 73 dakika (21, 26, 26)
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül