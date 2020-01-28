Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile depremzedelere moral ve destek vermek için Elazığ’a giden Uğurcan Çakır yer almadı.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

Daniel Sturridge ise devre arasında yapılan Antalya kampının ardından ilk kez bugün takımla birlikte çalışmaya katıldı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]