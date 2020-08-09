Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun, satın alma opsiyonlu olarak 2(İki) yıl süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda, Real Valladolid Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Real Valladolid Kulübüne kiralama bedeli olarak, 2 (İki) taksit halinde toplam 100.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Stiven Ricardo Plaza Castillo ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 620.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 670.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kesin transferin gerçekleşmesi halinde;

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."