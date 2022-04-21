Kulüpten yapılan açıklamada, "Steven Caulker'ın, antrenmanda bir pozisyon sırasında arka adalesinde hissettiği ağrının ardından yapılan tetkiklerde sol arka adale kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi Sırbistan'da gerçekleştirilecektir." denildi.