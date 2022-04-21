Haber Giriş: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Steven Caulker antrenmanda sakatlandı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin savunma oyuncusu Steven Caulker, antrenmanda sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Steven Caulker'ın, antrenmanda bir pozisyon sırasında arka adalesinde hissettiği ağrının ardından yapılan tetkiklerde sol arka adale kas grubunda kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi Sırbistan'da gerçekleştirilecektir." denildi.
Etiketler: Gaziantep FK Süper Lig
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