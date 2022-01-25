A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu.

"Yavaş yavaş gözlemleme etabını aşıyoruz"

Alman çalıştırıcı, Galatasaray-Trabzonspor maçını izlediğini söyledi.

''Ben sadece Türk oyunculara odaklanıyorum. 2 aydır buradayım. 16 maç izledim stadyumda canlı olarak. Bir o kadar da televizyondan izledim. Yavaş yavaş gözlemleme etabını aşıyoruz."

"Gelecek jenerasyon çok özel olacak"

59 yaşındaki teknik adam, mart ayında milli takıma yeni oyuncuların katılabileceğini belirtti.

"Hangi kriterlere göre oyuncu seçtiğimizi sorarsanız, geçmişteki performansları, taktiksel olarak esneklik verip vermemesi... Bunlara göre belirliyoruz. Yaklaşık 6 yeni oyuncu oldu 4 maçta oynattığım. Daha sonra gelecek jenerasyonun da çok özel olacağını düşünüyorum."

Portekiz maçı

Oyuncuların performansını ve istatistiksel verilerini ciddi bir şekilde takip ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, Mart ayındaki maçlara en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini söyledi.

Milli takımın Portekiz ile oynayacağı maça değinen Kuntz, zorlu karşılaşma için ''Tabii ki şansa da ihtiyacımız olacaktır ama ben eşleşmelerden memnunum.'' dedi.

Kuntz'tan Berat Özdemir yorumu: Problem Çocuk

İngiltere de Cenk Tosun'u, İtalya'da Hakan Çalhanoğlu'nu takip ettiğini söyleyen Stefan Kuntz, Berat Özdemir hakkında ilginç sözler sarfetti.

Alman teknik adam, Trabzonspor'un yıldızı için ''Problem Çocuk'' ifadesini kullandı.

"Berat Özdemir'le ilgili biraz 'Problem Child' problem çocuk sorunu var. Çok yetenekli olduğunu görebiliyorum ama gelişiminde sıkışmış durumda gözüküyor. Trabzonspor'daki arkadaşlarımla da görüşüyorum sebebini..."

Tecrübeli çalıştırıcı, Uğurcan'ın Galatasaray karşısında çok iyi bir maç çıkardığını belirterek "Ama 2-3 maç önce biraz dikkati dağınıktı. Bu genç oyuncularda zaman zaman ortaya çıkan bir sorun" dedi.