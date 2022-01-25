Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Inter Teknik Direktörü Inzaghi koronavirüse yakalandı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter’in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Simone Inzaghi’nin COVID-19 testi pozitif çıktı. Genç teknik adam sağlık yönergelerinde belirtilen protokollere uyacak.
Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter, 23. hafta sonunda Serie A'da 1 maçı da eksik olmak üzere 53 puanla liderliğini sürdürüyor.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
Son Haberler
- 09:38
- 09:43
- 09:40
- 09:23
- 09:37
Sıradaki Haber
Maccabi Playtika-Fenerbahçe Beko maçı ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz