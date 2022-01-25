Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Simone Inzaghi’nin COVID-19 testi pozitif çıktı. Genç teknik adam sağlık yönergelerinde belirtilen protokollere uyacak.

Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter, 23. hafta sonunda Serie A'da 1 maçı da eksik olmak üzere 53 puanla liderliğini sürdürüyor.