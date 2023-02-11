Saarland eyaletindeki Neunkirchen-Wellesweiler beldesinde, Edeka marketin 1 numaralı kasasına geçen Alman teknik adamın bulunduğu süre içinde tüm kasaları açık tutuldu.

Yerel saatle 12.00-13.00 aralığında gerçekleştirilen organizasyonda elde edilen tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağışlanacağı açıklandı.

Bölgede yaşayanların yanı sıra, çevre şehirlerde yaşayan Türkler de alışveriş yapmak için markete geldi.

Kuntz 10 bin euro topladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, depremlerden etkilenenlere yardımcı olmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları yararına, Almanya'da yaşadığı beldedeki Edeka süpermarket zincirinin şubesinde kasiyerlik yapan ve kasasında 10 bin euro toplanan Kuntz, etkinlik sonrası açıklamada bulundu.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan lig maçını izlediğini ve sabah kalktığında cep telefonunda çok sayıda mesajla olduğunu ifade eden Kuntz, bu büyük felaketten zarar görenler için "ne yapabiliriz" diye düşünürken yaşadığı bölgedeki Edeka marketine ait şubenin sahibi Mehmet Göksu ile böyle bir etkinlik için karar verdiklerini söyledi.

Bugün süpermarket kasasında toplanan paranın üzerine bir miktar da ekleyerek elde edilen 10 bin euronun AFAD hesabına yatırılacağını anlatan Kuntz, daha önce başka firmaların da kendisiyle irtibata geçtiğini ve toplanan paraların AFAD hesabına yatırıldığını belirtti.