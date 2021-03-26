Mersin'de yaşayan Umut Gençler, geçirdiği kaza sonucunda sol kolunu ve sağ gözünü kaybetti. Birçok zorlukla karşılaştı. Ancak bir an olsun hayattan kopmadı.

Mersin'de yaşayan Gençler engelleri spor ile aştı. Bisiklete biniyor, koşuyor, yüzüyor. Sporda engel tanımıyor.

Azmiyle örnek oluyor

Gençler, kariyerine 10 yıl önce yüzme ile başladı. Azmiyle örnek olan sporcu, hedeflerine ulaşmak için çalışıyor.

Spora başlama hikayesini Umut Gençler şu sözlerle anlatıyor:

"Maraş Sutçü İmam Üniversitesinde 2 yıl teknikerlik bölümü okurken Osman hoca ile tanıştık. Bedensel engelliler yüzme takımına girdik ve 2002'den beri de bu sporu devam ettirirken 2015 yılında paratriatlon ile tanıştık"

Antrenmanlarına sıkı bir şekilde devam eden Gençler, 4 Nisan'da Yenişehir'de yapılacak 'Yenişehir Triatlonu'na hazırlanıyor. Mersin'den engelliler erkek kategorisinde tek yarışacak Gençler'in hedefi iyi bir dereceyle yarışı tamamlamak.

Hayali milli takım forması

Umut Gençler, yüzme ve paratriathlon yarışmalarında çeşitli dereceler elde etti. En büyük hayali ise milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil etmek.