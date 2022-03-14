Spor Toto Süper Lig'de haftanın görünümü
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası, oynanan 2 maçla tamamlandı. Trabzonspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.
Haftanın derbi mücadelesinde Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı, GZT Giresunspor da yine sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Sahasında Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Trabzonspor, en yakın takipçisinin 15 puan önünde 70 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 29. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-0
Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 3-1
Trabzonspor-Göztepe: 4-2
Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: 2-3
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: 2-3
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 2-5
GZT Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1
Galatasaray-Beşiktaş: 2-1
Puan durumu
Ligde 29. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
30. hafta programı
Ligde 30. haftanın programı şöyle:
18 Mart Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
19 Mart Cumartesi:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir (Yeni Adana)
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
20 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)
13.30 Demir Grup Sivasspor-Altay (Bahçeşehir koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
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