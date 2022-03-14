Nef Stadı'nda yapılan maçın ilk 5 dakikasında rakibinin baskısıyla karşılaşan sarı-kırmızılı takım, oyunda dengeyi kısa sürede kurdu.

Hızlı ataklarda ve ileride kurduğu baskılarla pozisyon üreten Galatasaray, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu ile goller bulup, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 70. dakikaya kadar Beşiktaş daha fazla topa sahip olurken, sarı-kırmızılılar kalesinde Cyle Larin'in 55. dakikada girdiği pozisyon dışında tehlike yaşamadı.

Hızlı ataklarla rakip kalede gol arayan Galatasaray, skor üretemedi. Son bölümde yorulan ve oyundan düşen Galatasaray, 84. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın attığı gole engel olamadı.

Kalan bölümde büyük bir baskı görmesine rağmen skoru koruyarak sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 10. galibiyetini alıp, puanını 38'e çıkardı. Galatasaray, haftayı 11. sırada kapattı.

[Fotoğraf: İHA]

Kerem Aktürkoğlu parlamaya devam ediyor

Galatasaray'da son 2 sezondur performansıyla dikkati çeken Kerem Aktürkoğlu, derbide galibiyeti getiren isim oldu.

Bu sezon Süper Lig'de geride kalan bölümde 28 maça çıkan Kerem, Beşiktaş derbisinde fileleri 2 kez havlandırıp, gol sayısını 8'e yükseltti.

Geçen sezon 27 lig karşılaşmasında 6 gol atan Kerem, bu yıl performansını daha da arttırdı. Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kupalarında ise 3 kez fileleri havalandırdı.

"Dört Büyükler"e karşı bu sezon ilk kez

Galatasaray, bu sezon "Dört Büyükler" içinde olan rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı ilk kez kazandı.

Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Trabzonspor maçında 2-2 berabere kalan Galatasaray, dış sahada Beşiktaş ve içeride ise Fenerbahçe derbilerinde 1-0 üstünlük yakalamasına rağmen 2-1 yenildi.

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda ise sahasında 1-0 öne geçtiği Trabzonspor mücadelesini yine 2-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek "Dört Büyükler"e karşı bu sezonki 5. maçında ilk galibiyetine ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Evinde Beşiktaş'a 5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Beşiktaş ile sahasında yaptığı son 5 derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda 27 Şubat 2017'de yapılan maçta yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk ettiği derbilerde 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0, 2020-2021 sezonunda 3-1, bu sezon ise 2-1'ik skorlarla galip geldi. 2019-2020 sezonunda yapılan maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

Torrent ilk derbisinden galibiyetle ayrıldı

Sarı-kırmızılı takımın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk derbide galibiyet sevinci yaşadı.

Teknik direktör Fatih Terim'in yerine 21. hafta öncesinde göreve getirilen 59 yaşındaki teknik adam, ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrılırken, Torrent de çıktığı ilk derbiyi 3 puanla tamamladı.

Sahasında 3 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, sahasında çıktığı son 3 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray, sahasındaki son 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Sahasındaki son yenilgisini 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde yaşayan Galatasaray, 25. haftada Yukatel Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 27. haftada Çaykur Rizespor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da Beşiktaş derbisinden 2-1 galip ayrıldı.

Ligde 10 maçtır kalesini kapatamıyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına engel olamadı.

Ligde son olarak 19. haftada Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladığı maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 10 karşılaşmada en az 1 kez topu filelerinde gördü.

Galatasaray, 2022 yılındaki lig karşılaşmalarında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşarken, 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, son 10 lig maçında rakiplerinin 19 golüne, 16 golle karşılık verdi.

Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram cezalı

Galatasaray'da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda yapılacak Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Derbi öncesinde sarı kart ceza sınırında olan Mustafa, mücadelenin 67. dakikasında yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın uzak köşeden çıkmasını istediği Mustafa Muhammed, doğrudan yedek kulübesine yöneldi. Karaoğlan, zaman geçirdiğini düşündüğü sarı-kırmızılı futbolcuya sarı kart gösterdi.

Karşılaşmaya 81. dakikada dahil olan Ömer Bayram da 86. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı. Mustafa Muhammed ve Ömer Bayram, bu kartların ardından cezalı duruma düştü.