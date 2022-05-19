Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta maçları
[Fotoğraf: Getty]
Spor Toto 1. Lig'de 38. ve normal sezonun son haftası, yarın oynanacak 5 müsabakayla başlayacak. 21 Mayıs Cumartesi de 4 maç oynanacak.
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
Yarın:
17.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)
20.00 Balıkesirspor-Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)
21 Mayıs Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü (Aktepe)
16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)
19.00 Kocaelispor-Adanaspor (Kocaeli)
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