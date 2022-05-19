Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmak üzere Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümünde; Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe Kulübü olarak 9 branşımızdan yüzlerce sporcumuz ve milyonlarca taraftarımızla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz" denildi.

Galatasaray

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise şu sözlere yer verildi:

"Türk milleti olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vermiş olduğu bu sorumluluk ve göreve sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir. 103 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş mücadelesini başlatan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübünün resmi internet sitesinde yer alan başkan Ahmet Nur Çebi'nin mesajında ise "Cumhuriyetimizin istikbali olan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, korumak ve yüceltmek üzere bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyorum" sözleri yer aldı.

Öte yandan bazı Süper Lig kulüpleri de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.