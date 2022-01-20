Haber Giriş: 20 Ocak 2022 Perşembe 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası 21 Ocak Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.
Spor Toto 1. Lig'de haftanın programı şöyle:
21 Ocak Cuma:
19.00 Yılport Samsunpsor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
22 Ocak Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)
16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)
23 Ocak Pazartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Adanspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atarürk)
19.00 Eyüpspor-Bursaspor (Eyüp)
Etiketler: TFF TFF 1. Lig
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