Emre Gönlüşen'in vefatı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüpler, başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri, beIN Sports ailesi ve spor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kulüplerden taziye mesajları

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir, sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlarla taziyelerini bildirdi.

Beşiktaş Kulübünün başsağlığı mesajında "Başarılı spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" paylaşımı yaptı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Emre Gönlüşen'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Spor spikeri Emre Gönlüşen'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Türk futbolunun başı sağ olsun..." paylaşımında bulundu.

Değerli spor insanı #EmreGönlüşen'i malesef kaybettik. Emre, spor spikerliği mesleğinde gençlere örnek olan, çalışkan, nazik bir arkadaşımızdı.



Yakınlarına ve bütün sevenlerine sabırlar dilerim. pic.twitter.com/aLNXRSCItO — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) August 9, 2020

Bakan Kasapoğlu'ndan Emre Gönlüşen için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taziye mesajında, "Uzun süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kasapoğlu ayrıca Twitter hesabından "Değerli spor insanı Emre Gönlüşen'i maalesef kaybettik. Emre, spor spikerliği mesleğinde gençlere örnek olan, çalışkan, nazik bir arkadaşımızdı. Yakınlarına ve bütün sevenlerine sabırlar dilerim." paylaşımı yaptı.



