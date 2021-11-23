Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.

Yasin Bölükbaşı: Spor ve sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz

HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, müslüman coğrafyanın çocuklarıyla binlerce yıldır gönülden bağlı olduklarını söyledi.

Bölükbaşı, spor ve sanatın birleştirici bir gücü olduğuna inandığını belirtti.

"Sadece belli kişi ya da zümrelerin değil herkesin spor yapması adına, gönül ve medeniyet coğrafyamızın tarihten aldığımız o kilometre taşlarıyla, mihenk taşlarıyla birbirimize olan bağımızı daha güçlendireceğiz. Yeteneklerimizi geliştirerek onu bu ülkenin birer değeri haline getirmek için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Bölükbaşı, geçmişteki başarıları geleceğe taşımak için çok çalışacaklarını anlattı.

"Bugün spor, sanat, gönüllük ve gençlik dediğimiz her bir başlık pozitif anlamlar taşıyor. Bunları geleceğe taşımak için bizim tarihten aldığımız dersler var. Türkiye Anadolu coğrafyası her zaman bu tür misafirliklere tanık olmuştur. Umuyorum ki hep birlikte çok daha güzel şeyler yapacağız."

Yabancı uyruklu misafir çocuklar konuşmaların ardından dizi oyuncuları Atilla Güzel, Alican Peker ve milli sporcularla söyleşi yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteklediği "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" Ankara'nın ardında yarın Nevşehir'de, 25 Kasım Perşembe günü ise Ankara'da yapılacak.