Sergio Ramos, son maçını 16 yıl formasını terlettiği Real Madrid ile 5 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea deplasmanında oynamıştı.

35 yaşındaki savunma oyuncusunun bu maçın ardından sakatlandığı duyuruldu. Sergio Ramos, sakatlığına ve ilerleyen yaşına rağmen temmuz ayında bedelsiz olarak Fransa'nın Paris Saint Germain takımına transfer oldu.

Ancak bacağındaki sakatlığı bir türlü düzelmeyen Ramos, yeni takımıyla hiç sahaya çıkamadı. Geçen 6 ay içinde iyileşen ve üç haftadır aralıksız idmanlara katılan Ramos'a yeni takımında ilk kez forma şansı doğdu.

Paris Saint Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino, Manchester City maçı için İspanyol defansı kadroya dahil etti.

PSG, 8 puanla A grubunda ikinci sırada yer alıyor. City ise 9 puanla grupta lider durumda.

Manchester City bu karşılaşmayı kazanırsa grup liderliğini garantileyecek. A grubunda Club Brugge'ün 4, Leipzig'in ise 1 puanı bulunuyor.