Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 15:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'dan kaleci Erce Kardeşler açıklaması
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Trabzonspor'da, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ısınırken sakatlanan kaleci Erce Kardeşler'in tedavisine başlandı.
Kulüp Doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde genç kalecenin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"Dün oynadığımız müsabaka öncesi sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı gerilme nedeniyle kadrodan çıkartılan Erce Kardeşler'in bugün çekilen MR'ında sağ hamstring yapışma yerinde birinci derece yaralanma tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yokluğunda esame listesine yazılan Erce Kardeşler, maça hazırlık sırasında ısınırken sakatlanmış, yerine genç oyuncu Arda Akbulut kaleye geçmişti.
Etiketler: Trabzonspor
Son Haberler
- 16:14
- 16:13
- 16:05
- 15:50
- 16:01
Sıradaki Haber
Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz