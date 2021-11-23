Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in acı günü
[Fotoğraf: AA]
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin'in annesi Filiz Cesur Güler hayatını kaybetti.
Güler'in cenazesi Kuşadası ilçesindeki Davutlar Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu da yaptığı açıklamada Filiz Cesur Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diledi.
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