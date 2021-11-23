Güler'in cenazesi Kuşadası ilçesindeki Davutlar Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu da yaptığı açıklamada Filiz Cesur Güler'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diledi.