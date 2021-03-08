Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

"Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, fedakârlık ve sınırsız çabalarıyla toplumumuza örnek olan, yaşamın her alanındaki başarıları ile ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınların, daha huzurlu bir hayat yaşamak adına taşıdıkları istek ve özlemlerini canıgönülden paylaşıyor, özgür ve eşit paylaşan bireyler olmak için verdikleri mücadeleyi destekliyorum.

Kadınların, hayatın her alanında erkeklerle eşit şartlarda var olmaları, bir ülkenin gelişmesi ve medeniyet yarışında zirvede yer alabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin gelişimine katkı sağlamak adına spor alanında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirken; kadınlarımızın eşit imkânlara sahip olup, eşit koşullarda rekabet edebilmelerini sağlamak ana görevlerimiz arasındadır.

Bu yıl ilk kez kızlar kategorisini de devreye soktuğumuz Garanti BBVA Basketbol Gençler Ligi, bu konuya verdiğimiz önemin güçlü bir yansımasıdır. Biliyoruz ki; sporun hem fiziksel hem de bireysel gelişimlerine sunduğu katkıyla genç kızlarımız, özgüveni yüksek ve rekabetçi bireyler olarak yetişecek, gelecekte hepimizi gururlandıracaktır.

Bu düşüncelerle; Türk basketboluna oyuncu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek vermiş kadınlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunar, başta annem, eşim ve kızlarım olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mhmet Akif Üstündağ

"Hayatın her alanında: evde, okulda, iş hayatında, sporda, olimpiyatta, başarıda, kürsüde, şampiyon: KADIN. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Ayrıca bu anlamlı günde, başta Federasyonumuzun bünyesinde görev yapan çalışanlarımız olmak üzere, tüm kadın sporcu, antrenör ve kulüp yetkililerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."

Türkiye Tenis Federasyonu

"Her başarı öyküsünün ardında kadınların izi ve alın teri var. Yaptıkları her işe değer katan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, tüm kadınlarımız için eşit ve adil koşullarda yaşamlarını özgürce sürdürdükleri sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat diliyoruz."

Türkiye Hentbol Federasyonu

"Toplumun temelini aile, ailenin temelinin ise kadınların varlığına bağlı olduğu bir dünyada emekleri ve fedakarlıkları ile hayatlarımızın temel taşları olan kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederiz.

Türk hentboluna oyuncu, antrenör, hakem ve idareci olarak katkısı olmuş kadınlarımız başta olmak üzere; tüm kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutlar, her alanda gösterdikleri başarılardan dolayı kendilerine saygılarımızı sunarız. Kadına şiddetin sona ermesi temennisiyle "Kadına Şiddete Hayır" diyoruz."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

"Ülkemizin bağımsızlığa kavuşması için yapılan Kurtuluş Savaşı'nda en ön saflarda yer almış; Halide Edip Adıvar, Şerife Bacı, Halime Çavuş ve nice kadın kahramanlarımız, Cumhuriyet'in ilanından sonra Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde hak ettikleri konuma erişmiş ve modern yaşamın her alanında kendilerini gösterme fırsatı bulmuşlardır.

Tarih boyunca hep baş tacı ettiğimiz kadınlarımız, günümüz dünyasında kutsal annelik görevinin yanında iş hayatında da varlıklarını sürdürerek aile ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır.

Kulübümüz bünyesinde yer alan değerli kadın sporcularımız ve çalışanlarımız ile iftihar ediyor, Beşiktaşımıza yapmış oldukları kıymetli katkılar nedeniyle Beşiktaş JK Başkanı olarak kendilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygularla, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlar; kadınlarımıza aile ve iş yaşamında sağlık, başarı ve mutluluk dilerim."

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.#8MartDünyaKadınlarGünü pic.twitter.com/l6RPhfYL3a — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 7, 2021

Fenerbahçe

"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!"

“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”



8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun!#GeleceğeFenerTutanKadınlar pic.twitter.com/MNN91D1jgM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 8, 2021

Galatasaray

"Hayat veren doğanızla, umut olan sözlerinizle, sevginizle, bilginizle ve sonsuz emeğinizle iyi ki varsınız! #8MartDünyaKadınlarGünü"

Hayat veren doğanızla, umut olan sözlerinizle, sevginizle, bilginizle ve sonsuz emeğinizle iyi ki varsınız! #8MartDünyaKadınlarGünü pic.twitter.com/ktePM6TyxL — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 7, 2021

Trabzonspor

"Sporda ve hayatın her alanında emeğin, eşitliğin ve dayanışmanın yüceltildiği bir dünya özlemi ile... Beraber çok güzeliz Kırmızı kalpMavi kalp #DünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun."

Sporda ve hayatın her alanında emeğin, eşitliğin ve dayanışmanın yüceltildiği bir dünya özlemi ile... Beraber çok güzeliz #DünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/hFlQ1FsfaN — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 8, 2021

Fraport TAV Antalyaspor

"Hayatımızı güzelleştiren ve mükemmel kılan, kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazlası olan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun!"

Göztepe

"Güzellikleri konuşacağımız bir 8 Mart dileğiyle... 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. #KadınaŞiddeteHayır"

Demir Grup Sivasspor

"Hayatımızın her anına büyük anlam ve değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Gaziantep FK

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun! Kadına karşı şiddetin son bulduğu bir dünya dileğiyle!"

Çaykur Rizespor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor

"Tüm kadınlarımızın "Kadınlar Günü" kutlu olsun. #KadınaŞiddeteHayır #KadınlarGünü"

Gençlerbirliği

"Kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu günlerde 8 Mart'lar kutlamak dileğiyle... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Yeni Malatyaspor

"Kadına şiddetin son bulduğu daha iyi bir gelecek dileğiyle... 8Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!"