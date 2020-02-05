Türkiye Futbol Federasyonu, "Acımız Büyük" başlıklı mesajında ''Çığ felaketinde yaşamını yitiren vatandaş ve askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz'' ifadelerine yer verdi.

Başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig kulüpleri de taziye ve acil şifa mesajları yayımladı.

TFF 1. Lig kulüpleri de yayımladıkları mesajlarla Bahçeşehir'deki acıyı paylaştı.