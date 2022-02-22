Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slavia Prag-Fenerbahçe maçına İngiliz hakem
[Fotoğraf: DepoPhotos]
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe'nin, deplasmanda oynayacağı Slavia Prag mücadelesini İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Eden Arena'da 23.00'te başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Harry Lennard yapacak. Andrew Madley ise mücadelenin dördüncü hakemi olacak.
Etiketler: Avrupa Kupaları Fenerbahçe
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